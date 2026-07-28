В Минобороны раскрыли тактическое значение освобождения Торского

27 июля Минобороны России объявило о взятии под контроль Торского в ДНР и Коммунаровки в Днепропетровской области. Операции проводили группировки войск «Центр» и «Восток». Торское находится в Краматорском районе рядом с Красным Лиманом. По данным за 2024 год, в селе проживали 145 человек. Населённый пункт также известен под названием Байрочек. Коммунаровка расположена в Покровском районе, а в 2016 году украинские власти переименовали её в Христофоровку. В 2001 году в селе насчитывалось 92 жителя.