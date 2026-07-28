В Ростовской области восстановили воду и 80% электросетей после урагана. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Вода снова поступила в дома жителей всех муниципалитетов, где вводились ограничения из-за обесточивания. Энергетики уже восстановили 80 процентов поврежденных линий и подстанций. Свет вернулся к 70 процентам потребителей, столкнувшихся с отключениями. Частичные ограничения пока сохраняются в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске и еще в восьми районах области. Аварийные бригады будут работать круглосуточно до полной ликвидации сбоев. Параллельно комиссии оценивают ущерб. В регионе повреждены кровли на 110 многоквартирных домах, из них семи находятся в донской столице. Также глава региона осмотрел городские парки, где коммунальщики активно распиливают поваленные деревья.