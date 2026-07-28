Юрист рассказал, кому суд может передать большую долю имущества при разводе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Судья имеет право передать большую долю имущества при разводе тому супругу, с которым остаются двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, рассказал юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.
«Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются», — пояснил Дмитриев 360.ru.
Еще один фактор, который, как уточняет эксперт, вправе принять во внимание суд, — «заслуживающий внимания интерес одного из супругов». Например, может учитываться, что один из супругов не работал без уважительной причины, недобросовестно тратил общее имущество.
Дмитриев добавил, что общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими супругами пропорционально присужденным им долям. Если говорить об ипотеке, банки редко решают вывести одного из заемщиков из договора — в основном требуют полного погашения или предлагают переоформить ипотеку на одного из супругов, но лишь при отказе второго от прав на недвижимость.