Юрист рассказал, кому суд может передать большую долю имущества при разводе

Дмитриев добавил, что общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими супругами пропорционально присужденным им долям. Если говорить об ипотеке, банки редко решают вывести одного из заемщиков из договора — в основном требуют полного погашения или предлагают переоформить ипотеку на одного из супругов, но лишь при отказе второго от прав на недвижимость.