Двух жителей края обвинили в перевозке осетровых под прикрытием

Один из мужчин вёз осетровых, а второй следовал рядом и должен был предупреждать его о полицейских постах. Однако возле села Князе-Волконское машину с рыбой остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.