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Двух жителей края обвинили в перевозке осетровых под прикрытием

По версии следствия, в июне житель Ульчского района по просьбе знакомого приобрёл рыбу и некоторое время хранил её у себя дома. Позже приятели решили перевезти товар на двух автомобилях.

В Хабаровском крае двум мужчинам предъявили обвинение в незаконном обороте особо ценной рыбы. Во время проверки у одного из них нашли 32 фрагмента осетровых, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, в июне житель Ульчского района по просьбе знакомого приобрёл рыбу и некоторое время хранил её у себя дома. Позже приятели решили перевезти товар на двух автомобилях, заранее распределив роли.

Один из мужчин вёз осетровых, а второй следовал рядом и должен был предупреждать его о полицейских постах. Однако возле села Князе-Волконское машину с рыбой остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Весь незаконный груз изъяли. Обоих фигурантов обвинили по части 3 статьи 258.1 УК РФ — в приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биоресурсов группой по предварительному сговору.

Следователи продолжают устанавливать происхождение рыбы и другие обстоятельства дела.