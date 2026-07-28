Двух жителей края обвинили в перевозке осетровых под прикрытием

В Хабаровском крае двум мужчинам предъявили обвинение в незаконном обороте особо ценной рыбы. Во время проверки у одного из них нашли 32 фрагмента осетровых, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в июне житель Ульчского района по просьбе знакомого приобрёл рыбу и некоторое время хранил её у себя дома. Позже приятели решили перевезти товар на двух автомобилях, заранее распределив роли.
Один из мужчин вёз осетровых, а второй следовал рядом и должен был предупреждать его о полицейских постах. Однако возле села Князе-Волконское машину с рыбой остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Весь незаконный груз изъяли. Обоих фигурантов обвинили по части 3 статьи 258.1 УК РФ — в приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биоресурсов группой по предварительному сговору.
Следователи продолжают устанавливать происхождение рыбы и другие обстоятельства дела.