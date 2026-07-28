Воздушную гавань Ульчского района откроют на полгода раньше срока

Аэропорт Богородское находится в 570 км к северо-востоку от Хабаровска. За последние 10 лет его пассажиропоток вырос более чем в 2,5 раза и сейчас составляет около 3,6 тыс человек. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с февраля 2026 года выполняется 3 регулярных рейса из Хабаровска в Богородское. Ранее самолёты работали на маршруте 2 раза в неделю.