Воздушную гавань Ульчского района откроют на полгода раньше срока

В Ульчском районе Хабаровского края завершается подготовка нового аэровокзала. Первые пассажиры смогут воспользоваться его услугами уже через несколько недель. При этом изначальные условия контракта предусматривали сдачу объекта в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Быстровозводимое здание аэровокзала подрядчик завершил досрочно. Сейчас специалисты работают над внутренней составляющей — настраивают и тестируют оборудование, чтобы всё в воздушной гавани работало исправно», — рассказали в краевом Минтрансе.
Пропускная способность нового терминала составит до 100 пассажиров в час. Это в 2,7 раза больше, чем было ранее. Модернизация аэропорта в селе Богородском — одна из важнейших задач по обновлению транспортно-логистической инфраструктуры региона. Новый аэровокзал повысит транспортную доступность района и комфорт пассажиров.
Терминал отвечает современным требованиям к обслуживанию маломобильных пассажиров: в нём оборудовали комнату матери и ребенка, санузел с душевой. Кроме того появились зал выдачи багажа, помещение для оформления и хранения оружия и изъятия вещей, недопустимых к перевозке, и другие помещения.
Аэропорт Богородское находится в 570 км к северо-востоку от Хабаровска. За последние 10 лет его пассажиропоток вырос более чем в 2,5 раза и сейчас составляет около 3,6 тыс человек. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с февраля 2026 года выполняется 3 регулярных рейса из Хабаровска в Богородское. Ранее самолёты работали на маршруте 2 раза в неделю.
Как отметили в Дальневосточном межрегиональном управлении Росавиации, новый аэровокзал превосходит действующий объект по площади и функциональности. При проектировании и строительстве были учтены местные особенности Ульчского района.
Строительство служебно‑пассажирского здания в аэропорту Богородское ведётся за счёт средств фонда капитального ремонта аэродромов. Фонд создан в 2024 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Его средства направляются на капитальный ремонт объектов аэродромной инфраструктуры, установку светосигнального оборудования, а также размещение некапитальных сооружений.