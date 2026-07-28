В Приморье усилят антитеррористические меры в преддверии ВЭФ, выборов и Дня знаний

Заседание антитеррористической комиссии Приморья, на котором утверждён комплекс дополнительных мер безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических и массовых мероприятий, состоялось во вторник. Особое внимание будет уделено трём ключевым событиям: Восточному экономическому форуму (16+), Единому дню голосования и Дню знаний, сообщается в официальном ТГ-канале (16+) комиссии.