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В Приморье усилят антитеррористические меры в преддверии ВЭФ, выборов и Дня знаний

28 июля комиссия утвердила комплекс дополнительных защитных мер.

Источник: PrimaMedia.ru

Заседание антитеррористической комиссии Приморья, на котором утверждён комплекс дополнительных мер безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических и массовых мероприятий, состоялось во вторник. Особое внимание будет уделено трём ключевым событиям: Восточному экономическому форуму (16+), Единому дню голосования и Дню знаний, сообщается в официальном ТГ-канале (16+) комиссии.

В эти дни на территории региона значительно усилят досмотровые процедуры и профилактические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей.

Антитеррористическая комиссия призывает граждан проявлять бдительность и незамедлительно информировать правоохранительные органы о любых подозрительных предметах, лицах, провокационных звонках или сообщениях в соцсетях, в том числе с деструктивным содержанием.