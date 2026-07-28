Число желающих работать вахтовиками молодых россиян более чем удвоилось

Соискатели в возрасте от 18 до 24 лет в первом полугодии 2026 года отправили на 166% больше резюме для работы вахтовым методом по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила РБК пресс-служба «Авито Работа».
По данным агрегатора, наибольший рост показала профессия механика — число резюме выросло на 167% по сравнению с первым полугодием 2025 года. При этом средние зарплатные ожидания кандидатов составили 150 тыс. руб. в месяц.
Следующей по востребованности стала позиция инженера — рост числа резюме составил 151%. В среднем молодые соискатели ожидают получать на этой должности до 100 тыс. руб. в месяц. На третьей строчке в рейтинге расположилась профессия крановщик — соискательская активность выросла на 146%, а средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 200 тыс. руб. в месяц.
Как отметил директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков, вахтовый формат становится для молодых соискателей не только способом получить высокий доход, но и возможностью быстрее войти в профессию и наработать практические навыки.
По его словам, интерес к таким предложениям растет на фоне активности бизнеса. «По итогам первого полугодия 2026 года средние зарплатные предложения по вахтовой занятости в России увеличились на 18% и достигли 207 172 ₽ в месяц», — рассказал Кучеренков.
Он отметил, что наиболее заметная динамика видна в сфере производства непродовольственных потребительских товаров, где средняя предлагаемая зарплата выросла на 37% и составила 184 тыс. руб. в месяц.
«При этом работодатели все чаще открыто относятся к кандидатам без опыта и готовы вкладываться в их обучение», — заключил директор бизнес-направления «Авито Работы».
Как следует из совместного исследования hh.ru и профориентационного проекта «Билет в будущее», в 2025 году подростки в возрасте 14−17 лет опубликовали почти 840 тыс. резюме — на 11% больше, чем годом ранее, когда было опубликовано более 750 тыс. Кроме того, с 2023 года, когда появилась возможность упрощенного заключения трудового договора с 14 лет, число резюме подростков выросло на 33%.
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