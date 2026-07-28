Число желающих работать вахтовиками молодых россиян более чем удвоилось

Как следует из совместного исследования hh.ru и профориентационного проекта «Билет в будущее», в 2025 году подростки в возрасте 14−17 лет опубликовали почти 840 тыс. резюме — на 11% больше, чем годом ранее, когда было опубликовано более 750 тыс. Кроме того, с 2023 года, когда появилась возможность упрощенного заключения трудового договора с 14 лет, число резюме подростков выросло на 33%.