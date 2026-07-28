В Хабаровске выбрали нового перевозчика автобусных маршрутов № 29П и № 34

К обязанностям тогда приступил ИП Трофименко, который теперь в официальном статусе осуществляет работу общественного транспорта по указанным линиям. Информацию о новом перевозчике уже включили в обновленный реестр. Примечательно, что данный предприниматель также отвечает за городские маршруты № 21 и № 23.