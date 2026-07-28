В Хабаровске выбрали нового перевозчика автобусных маршрутов № 29П и № 34

В Хабаровске выбрали нового предпринимателя для выполнения перевозок по автобусным маршрутам № 29П и № 34. Победителем конкурса, объявленного администрацией города, стал ИП Трофименко. Он приступил к работе еще в июне, сразу после отстранения прежнего перевозчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Признать победителем открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 29П и № 34, включенных в состав лотов № 1 и № 2, ИП Трофименко Андрея Михайловича, заявка которого получила высшую оценку, — указано в решении конкурсной комиссии.
Напомним, что в конце мая хабаровчане пожаловались на работу перевозчика, отвечающего за данные маршруты, — автобусы перестали выходить на линии. После массовых обращений горожан предпринимателя лишили свидетельства, а на его место пришел временный перевозчик.
К обязанностям тогда приступил ИП Трофименко, который теперь в официальном статусе осуществляет работу общественного транспорта по указанным линиям. Информацию о новом перевозчике уже включили в обновленный реестр. Примечательно, что данный предприниматель также отвечает за городские маршруты № 21 и № 23.
Вторым участником конкурса стало ООО «Авто Престиж ДВ», однако организация по итогам рассмотрения комиссией поданных заявок набрала меньше баллов.