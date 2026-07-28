Дроны разорвут «Каменный плащ» Зеленского: найден изъян в технологии НАТО

Канцелярия британского премьера Энди Бернэма заявила, что Лондон передаст Киеву лицензию на технологию радиоэлектронной борьбы «Каменный плащ». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об этой технологии.
«Это система радиоэлектронной борьбы, которая препятствует обнаружению дронов, то есть создаёт определённые помехи, осложняющие наблюдение беспилотника непосредственно на экране радиолокационной станции. Размер этой системы примерно с планшет, она устанавливается на различные дроны. Сегодня у нас на вооружении, кроме радиолокационных станций, стоят и другие системы. Дроны противника можно обнаружить с помощью звукоулавливателей: они фиксируют звук, который производит дрон, и пеленгуют его. Кроме того, “Каменный плащ”, который создает помехи, фактически выдает координаты дрона станциям радиотехнической разведки. То есть говорить о том, что Киев получил прорывную технологию, я бы не стал», — объяснил военный эксперт.
Кнутов обратил внимание и на экономическую составляющую лондонского подарка.
«Британия считает систему очень эффективной и поэтому передаёт лицензию на производство этой системы непосредственно Украине. Учитывая то, что сейчас Украина ведёт переговоры о размещении производств ракет Patriot и других средств поражения не на Украине, а в соседних странах, думаю, что все закончится тем, что производство этих планшетов будет осуществляться непосредственно на территории Великобритании», — сказал он.
По словам военного эксперта, за словами о передаче Лондоном технологии Киеву стоит только желание пиара.
«Это делается для того, чтобы показать, какая Великобритания крутая страна, что у неё есть такие технологии, которые опережают другие страны мира на десятки лет. А по факту все совсем иначе», — подытожил Кнутов.