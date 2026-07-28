Дроны разорвут «Каменный плащ» Зеленского: найден изъян в технологии НАТО

«Это система радиоэлектронной борьбы, которая препятствует обнаружению дронов, то есть создаёт определённые помехи, осложняющие наблюдение беспилотника непосредственно на экране радиолокационной станции. Размер этой системы примерно с планшет, она устанавливается на различные дроны. Сегодня у нас на вооружении, кроме радиолокационных станций, стоят и другие системы. Дроны противника можно обнаружить с помощью звукоулавливателей: они фиксируют звук, который производит дрон, и пеленгуют его. Кроме того, “Каменный плащ”, который создает помехи, фактически выдает координаты дрона станциям радиотехнической разведки. То есть говорить о том, что Киев получил прорывную технологию, я бы не стал», — объяснил военный эксперт.