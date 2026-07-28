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Диетолог Поляков раскрыл неожиданное полезное свойство черники

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, почему черника должна быть в рационе каждого. Антиоксиданты, высокое содержание витамина С и поддержка сердечно-сосудистой системы — все это в одной ягоде. Читайте мнение эксперта эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru о неочевидных преимуществах черники для здоровья, отметив ее мощное влияние на сосуды и иммунную систему.

"В чернике содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободнорадикальное окисление клеток, также поддерживают сосуды. Плюс в чернике больше витамина С, чем в голубике, который укрепляет сосуды, благоприятно влияет на работу иммунной системы, — пояснил Поляков.

Также врач упомянул о наличии витаминов К и А, правда, в небольшой концентрации — меньше, чем в голубике.

По словам диетолога, регулярное употребление черники служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.