Диетолог Поляков раскрыл неожиданное полезное свойство черники

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, почему черника должна быть в рационе каждого. Антиоксиданты, высокое содержание витамина С и поддержка сердечно-сосудистой системы — все это в одной ягоде. Читайте мнение эксперта эксклюзивно на aif.ru.