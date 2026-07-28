В Красноярске стартовала акция «Помоги пойти учиться»: канцелярию и форму принимают в 14 молодёжных центрах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовала благотворительная акция «Помоги пойти учиться».
Горожане могут помочь будущим первоклассникам и школьникам из нуждающихся семей подготовиться к 1 сентября, принеся необходимые принадлежности в пункты приёма, открывшиеся на базе молодёжных центров во всех районах города.
В центрах принимают как канцелярские товары, так и школьную одежду — для учеников начальных классов и подростков.
Пункты сбора работают в каждом районе Красноярска. График приёма различается — часть центров открыта ежедневно, включая выходные, другие работают по будням.
Адреса и контакты:
Октябрьский район:
ул. Попова, 12 («Своё дело», тел. 291−30−56) — ежедневно с 10:00 до 21:00.
Железнодорожный район: ул. Красномосковская, 42 («Доброе дело», 205−20−19): пн. 09:00−18:00, вт-пт 09:00−22:00, сб 10:00−22:00; ул. Ады Лебедевой, 149 («Доброе дело», 205−20−25): ср. 09:00−18:00, в остальные дни 09:00−22:00.
Центральный район: ул. Карла Маркса, 49 (центр путешественников, 227−92−01) — пн-пт с 10:00 до 18:00; ул. Бограда, 65 («Зеркало», 265−03−26) — пн-пт с 10:00 до 21:00.
Советский район:
пр. Металлургов, 22а («Вектор», 224−07−68) — пн-пт с 09:00 до 22:00, сб-вс с 12:00 до 20:00.
Кировский район: ул. Транзитная, 52 («Вектор», 235−53−43) — пн-пт с 09:00 до 21:00; ул. Павлова, 58 («Вектор», 260−46−98) — пн-пт с 12:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 21:00; ул. Вавилова, 25а («Новые имена», 213−07−64) — пн-сб с 09:00 до 22:00.
Свердловский район: ул. Лесников, 37б («Вектор») — ежедневно с 11:00 до 21:00; пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а («База», 291−33−16) — ежедневно с 10:00 до 22:00; ул. Парашютная, 8а («ПроТехно», 204−06−43) — пн-пт с 10:00 до 18:00.
Ленинский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 62 («Патриот», 228−51−20) — пн-пт с 11:00 до 20:00; Берёзовка, ул. Центральная, 73 («Созвездие», 8−391−75−214−15) — пн-пт с 10:00 до 20:00.
Акция продлится до 1 октября. Присоединиться к ней может любой желающий, сообщает администрация Красноярска.