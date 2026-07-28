На севере Красноярского края началась экспедиция по изучению ангарских петроглифов

Научная экспедиция выдвинулась вверх по Ангаре к знаменитым памятникам древнего наскального искусства, старейший из которых обнаружили во времена правления Петра I. Основная задача исследователей заключается не просто в изучении, но и сохранении этих уникальных рисунков для будущих поколений с применением передовых методов цифрового копирования. Эта важная поездка стала возможной благодаря совместной инициативе Богучанского краеведческого музея и БоАЗа. Завод и музей связывают давние, тесные партнерские отношения. Мы понимаем всю важность и значимость работы по сохранению исторических и культурных традиций для подрастающей молодежи. Поэтому с радостью поддержали научный проект по изучению петроглифов Приангарья, выделив необходимое финансирование, — рассказал Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа. По мнению исследователей, Богучанский муниципальный округ обладает исключительной особенностью: именно на берегах Ангары уцелело наибольшее количество древних изображений. Первым памятником археологии в Приангарье с образцами наскальной живописи оказался «Писаный камень». Его обнаружил и задокументировал ученый Мессершмидт еще в 1725 году, что стало значимым научным достижением. В прошлом столетии основную массу ангарских петроглифов обнаружили и проанализировали красноярские специалисты под руководством историка Александра Заики. Сейчас он же руководит новой исследовательской экспедицией в этот регион для продолжения научной работы и совершения потенциальных новых находок. Любой район нашей необъятной Сибири имеет свои уникальные черты, свои изюминки. В Богучанском округе, например, доминируют рисованные изображения. Причем здесь использовались не только красноцветные пигменты, но и рисунки, выполненные углем и сажей. Они сохранились, в этом весь прецедент. Мы можем узнать по спектральному анализу химический состав красителей. А вот технологии нам до сих пор пока неизвестны! Возраст рисунков разный, рамки от эпохи неолита, это 6—8 тысяч лет назад, вплоть до 18—19-го века. Самое интересное — судя по сюжетам, человек очень почитал природу и пытался жить в гармонии с ней. И это актуально для нашего современного мира, — подчеркнул кандидат исторических наук Александр Заика. Наскальные рисунки — это не примитивная картинная галерея и не аналог социальных сетей для наших предков. В те времена они представляли собой естественный храм под открытым небом, где многие петроглифы обладали сакральным смыслом. Теперь четверым участникам экспедиции предстоит перевести эти артефакты в цифровой формат для последующих исследований. Маршрут исследователей на лодках проляжет по Ангаре с посещением знаменитого «Писаного камня», Мурского порога и писаницы Манзя. Отдельные локации будут зафиксированы посредством трехмерного сканирования. Сегодня такие проекты — большая редкость. Огромная благодарность Богучанскому алюминиевому заводу за помощь! Она позволит нам, по сути, сохранить в цифровом формате эти ценные, уникальные изображения. Они могут исчезнуть в скором времени. Происходят изменения в природе, глобальное потепление, которое разрушает известняк. Это непредсказуемо. Создание цифрового банка — большой шаг на пути к сохранению богатого наследия Приангарья, — рассказал участник экспедиции Тимофей Ключников. Конечной точкой маршрута экспедиции станут Богучаны. Обработанные ценные находки впоследствии поступят в фонды местного краеведческого музея, где на их основе собираются организовать выставку, посвященную искусству наскальной живописи.