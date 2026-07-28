На севере Красноярского края началась экспедиция по изучению ангарских петроглифов

Научная экспедиция выдвинулась вверх по Ангаре к знаменитым памятникам древнего наскального искусства, старейший из которых обнаружили во времена правления Петра I. Основная задача исследователей заключается не просто в изучении, но и сохранении этих уникальных рисунков для будущих поколений с применением передовых методов цифрового копирования. Эта важная поездка стала возможной благодаря совместной инициативе Богучанского краеведческого музея и БоАЗа. Завод и музей связывают давние, тесные партнерские отношения. Мы понимаем всю важность и значимость работы по сохранению исторических и культурных традиций для подрастающей молодежи. Поэтому с радостью поддержали научный проект по изучению петроглифов Приангарья, выделив необходимое финансирование, — рассказал Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа. По мнению исследователей, Богучанский муниципальный округ обладает исключительной особенностью: именно на берегах Ангары уцелело наибольшее количество древних изображений. Первым памятником археологии в Приангарье с образцами наскальной живописи оказался «Писаный камень». Его обнаружил и задокументировал ученый Мессершмидт еще в 1725 году, что стало значимым научным достижением. В прошлом столетии основную массу ангарских петроглифов обнаружили и проанализировали красноярские специалисты под руководством историка Александра Заики. Сейчас он же руководит новой исследовательской экспедицией в этот регион для продолжения научной работы и совершения потенциальных новых находок. Любой район нашей необъятной Сибири имеет свои уникальные черты, свои изюминки. В Богучанском округе, например, доминируют рисованные изображения. Причем здесь использовались не только красноцветные пигменты, но и рисунки, выполненные углем и сажей. Они сохранились, в этом весь прецедент. Мы можем узнать по спектральному анализу химический состав красителей. А вот технологии нам до сих пор пока неизвестны! Возраст рисунков разный, рамки от эпохи неолита, это 6—8 тысяч лет назад, вплоть до 18—19-го века. Самое интересное — судя по сюжетам, человек очень почитал природу и пытался жить в гармонии с ней. И это актуально для нашего современного мира, — подчеркнул кандидат исторических наук Александр Заика. Наскальные рисунки — это не примитивная картинная галерея и не аналог социальных сетей для наших предков. В те времена они представляли собой естественный храм под открытым небом, где многие петроглифы обладали сакральным смыслом. Теперь четверым участникам экспедиции предстоит перевести эти артефакты в цифровой формат для последующих исследований. Маршрут исследователей на лодках проляжет по Ангаре с посещением знаменитого «Писаного камня», Мурского порога и писаницы Манзя. Отдельные локации будут зафиксированы посредством трехмерного сканирования. Сегодня такие проекты — большая редкость. Огромная благодарность Богучанскому алюминиевому заводу за помощь! Она позволит нам, по сути, сохранить в цифровом формате эти ценные, уникальные изображения. Они могут исчезнуть в скором времени. Происходят изменения в природе, глобальное потепление, которое разрушает известняк. Это непредсказуемо. Создание цифрового банка — большой шаг на пути к сохранению богатого наследия Приангарья, — рассказал участник экспедиции Тимофей Ключников. Конечной точкой маршрута экспедиции станут Богучаны. Обработанные ценные находки впоследствии поступят в фонды местного краеведческого музея, где на их основе собираются организовать выставку, посвященную искусству наскальной живописи.
На севере Красноярского края началась экспедиция по изучению ангарских петроглифов
Научная экспедиция выдвинулась вверх по Ангаре к знаменитым памятникам древнего наскального искусства, старейший из которых обнаружили во времена правления Петра.