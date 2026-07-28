14-летняя дочь Виктории Бони потребовала сделать ей омолаживающие уколы

14-летняя дочь блогерши Виктории Бони Анджелина захотела сделать омолаживающие инъекции с пептидами, но родительница резко выступила против этой идеи. Девочка рассказала, что узнала об этой процедуре в соцсетях и уже успела изучить информацию о препаратах. Видео с дочкой телеведущая опубликовала в личном блоге.