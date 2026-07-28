14-летняя дочь Виктории Бони потребовала сделать ей омолаживающие уколы

14-летняя дочь блогерши Виктории Бони Анджелина захотела сделать омолаживающие инъекции с пептидами, но родительница резко выступила против этой идеи. Девочка рассказала, что узнала об этой процедуре в соцсетях и уже успела изучить информацию о препаратах. Видео с дочкой телеведущая опубликовала в личном блоге.
Во время разговора с матерью дочь заявила, что нашла средство, которое не имеет возрастных ограничений, и потребовала сделать ей инъекции.
— Их можно сейчас делать. Я хочу сейчас, — заявила она.
Боня объяснила наследнице, что такие процедуры в ее возрасте не только не нужны, но и могут навредить растущему организму.
— Ты сейчас вмешиваешься в растущий организм. Он даже еще не вырос, а ты хочешь вмешаться, — ответила блогерша.
Также Боня напомнила дочери, что пептиды применяют для стимуляции выработки коллагена, а у подростков этот процесс происходит естественным образом. Несмотря на слова матери, Анджелина продолжала настаивать, что инъекции «плохого не сделают, только хорошее».
В какой-то момент телеведущая выяснила, что дочь уже знает, где дома хранятся препараты. После этого она запретила ей даже думать о самостоятельном использовании пептидов.
Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в соцсети показала посылку от Виктории Бони. Она рассказала, что телеведущая передала ей подарок с запиской.