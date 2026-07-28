Ремонт лыжной базы «Старт» завершился в Николаевске-на-Амуре

Базе «Старт» почти 50 лет. Здесь базируется спортивная школа «Орлан», проходят всероссийские соревнования и фестивали: «Лыжная Россия», «Возрождение», «Надежды Севера». В рамках ремонта заменили двери, окна, инженерные коммуникации, кровлю, сделали перепланировку, отдельные раздевалки для детей и взрослых, обновили фасад. Обновленную лыжную базу посетил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «Убедился, что ремонт лыжной базы выполнен достойно. Был заброшенный, по сути, объект, а получился современный красивый спортивный комплекс», — сказал Дмитрий Демешин. Сейчас устанавливают опоры освещения, с чем помогает местный бизнес — скоро свет появится на протяжении километра дистанции. В планах — сделать видеонаблюдение и благоустроить прилежащую территорию. Капитальный ремонт провели по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». В перспективе здесь планируют также сделать горнолыжные склоны «Верхний» и «Нижний», чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям высокого уровня.