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Ремонт лыжной базы «Старт» завершился в Николаевске-на-Амуре

Базе «Старт» почти 50 лет. Здесь базируется спортивная школа «Орлан», проходят всероссийские соревнования и фестивали: «Лыжная Россия», «Возрождение», «Надежды Севера». В рамках ремонта заменили двери, окна, инженерные коммуникации, кровлю, сделали перепланировку, отдельные раздевалки для детей и взрослых, обновили фасад. Обновленную лыжную базу посетил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Убедился, что ремонт лыжной базы выполнен достойно.

Базе «Старт» почти 50 лет. Здесь базируется спортивная школа «Орлан», проходят всероссийские соревнования и фестивали: «Лыжная Россия», «Возрождение», «Надежды Севера». В рамках ремонта заменили двери, окна, инженерные коммуникации, кровлю, сделали перепланировку, отдельные раздевалки для детей и взрослых, обновили фасад. Обновленную лыжную базу посетил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «Убедился, что ремонт лыжной базы выполнен достойно. Был заброшенный, по сути, объект, а получился современный красивый спортивный комплекс», — сказал Дмитрий Демешин. Сейчас устанавливают опоры освещения, с чем помогает местный бизнес — скоро свет появится на протяжении километра дистанции. В планах — сделать видеонаблюдение и благоустроить прилежащую территорию. Капитальный ремонт провели по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». В перспективе здесь планируют также сделать горнолыжные склоны «Верхний» и «Нижний», чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям высокого уровня.