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Мошенники гонят россиян в другие города якобы для проверки на полиграфе и похищают деньги

Мошенники придумали схему с якобы проверкой на детекторе лжи.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему хищения денег у россиян, для этого они разыгрывают целые спектакли и даже за свой счёт отправляют своих жертв в поездки по другим городам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Сообщается, что мошенники под видом соцработников выманивают у жертвы паспортные данные и другие реквизиты. Потом в дело вступает второй мошенник, который представляется сотрудником службы безопасности и запугивает жертву, утверждая, что от её имени якобы переведены деньги на финансирование экстремизма.

Аферист заставляет жертву снять все сбережения со счёта и поехать в другой город якобы для прохождения экспертизы на детекторе лжи. При этом мошенники могут даже купить жертве билет и забронировать гостиницу. Когда жертва приезжает в другой город, у неё забирают деньги якобы для проверки в банке и присваивают их.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с сайтами объявлений.

Тем временем мошенники начали выдавать себя за сотрудников АЗС в Петербурге.