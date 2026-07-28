Мошенники гонят россиян в другие города якобы для проверки на полиграфе и похищают деньги

Мошенники придумали новую схему хищения денег у россиян, для этого они разыгрывают целые спектакли и даже за свой счёт отправляют своих жертв в поездки по другим городам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Сообщается, что мошенники под видом соцработников выманивают у жертвы паспортные данные и другие реквизиты. Потом в дело вступает второй мошенник, который представляется сотрудником службы безопасности и запугивает жертву, утверждая, что от её имени якобы переведены деньги на финансирование экстремизма.
Аферист заставляет жертву снять все сбережения со счёта и поехать в другой город якобы для прохождения экспертизы на детекторе лжи. При этом мошенники могут даже купить жертве билет и забронировать гостиницу. Когда жертва приезжает в другой город, у неё забирают деньги якобы для проверки в банке и присваивают их.
Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с сайтами объявлений.
Тем временем мошенники начали выдавать себя за сотрудников АЗС в Петербурге.