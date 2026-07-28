Мошенники гонят россиян в другие города якобы для проверки на полиграфе и похищают деньги

Аферист заставляет жертву снять все сбережения со счёта и поехать в другой город якобы для прохождения экспертизы на детекторе лжи. При этом мошенники могут даже купить жертве билет и забронировать гостиницу. Когда жертва приезжает в другой город, у неё забирают деньги якобы для проверки в банке и присваивают их.