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В ночь на 28 июля в Ростовской области отменили ракетную опасность

В РСЧС сообщили об отбое ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменили ракетную опасность, которая была объявлена в ночь на 28 июля. Об этом жителей проинформировали в РСЧС.

— Отбой ракетной опасности в Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, что во время воздушной атаки на донской регион 27 июля в Ростове погибли люди. Среди жертв — супруги, в чей частный дом упали осколки дронов. А также семья, которую спасатели нашли под завалами многоэтажки — мама, отец и трехлетний ребенок. Кроме того, восемь человек получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Среди последних — подросток.

Также во время атак были повреждены три многоквартирных дома, 17 частных, центр для лиц без определенного места жительства (в нем ночевали 43 человека). Еще один удар пришелся по складским помещениям. Здесь возник пожар — огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, но уже к полудню возгорание полностью ликвидировали.

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