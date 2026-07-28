Пасынок Стаса Намина пытался переложить ответственно за двойное убийство на собственную мать

«О произошедших событиях ему [Намину] стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко Р. А. набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Ткаченко Р. А. сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась», — приводит выдержку из документов агентство.