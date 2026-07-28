Пасынок Стаса Намина пытался переложить ответственно за двойное убийство на собственную мать

Рок-музыкант Стас Намин рассказал, что его пасынок Роман Ткаченко предпринимал попытки возложить ответственность за убийство родственников на свою мать. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.
«О произошедших событиях ему [Намину] стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко Р. А. набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Ткаченко Р. А. сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась», — приводит выдержку из документов агентство.
Также отмечается, что несколько часов подряд женщина упрашивал Ткаченко дать ей похоронить близких. В итоге он в совершенно спокойном состоянии позвонил в полицию. Мать осужденного призналась, что детали того страшного дня ей плохо запомнились, но допустила, что это может быть ее субъективный анализ событий.
19 октября 2023 года в деревне Крюково в Истринском районе были найдены тела сына и 85-летней тёщи музыканта Стаса Намина. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения. Подозреваемый — сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.
22 октября в Москве простились с Артемом Микояном, сыном артиста Стаса Намина. Его провожали в последний путь в кругу семьи, близкие не хотели, чтобы были чужие люди. Заранее было решено, что предавать тело земле не станут. Стас Намин решил кремировать тело сына. Церемонию провели сразу после отпевания. Стаса Намина поддерживала его бывшая жена Анна Исаева.
После этого знакомые с Романом сообщили, что подозреваемый в убийстве родственников отличался высокомерием, ненавистью к людям, жестокостью еще с детства. Роман Микоян также страдал зависимостями, в том числе, игроманией и наркозависимостью.
Напомним, 31 марта этого года в Московском областном суде вынесли приговор Роману Ткаченко — пасынку Стаса Намина, известного музыкального продюсера и основателя советской рок-группы «Цветы». За двойное убийство мужчина получил 18 лет заключения.