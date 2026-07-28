ВИЧ-инфицированного иностранца депортируют из Приамурья

Иностранец узнал о решении надзорного органа в октябре того же года. К этому моменту он успел зарегистрировать брак с гражданкой Российской Федерации. Не согласившись с вердиктом Роспотребнадзора, мужчина обратился в суд, утверждая, что он состоит на медицинском учете, проходит необходимое лечение, не представляет опасности для окружающих и участвует в государственной программе по добровольному переселению соотечественников.