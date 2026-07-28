ВИЧ-инфицированного иностранца депортируют из Приамурья

Благовещенский городской суд признал законным выдворение из России гражданина Казахстана, у которого диагностирована ВИЧ-инфекция. Мужчина подлежит депортации, несмотря на то, что состоит в браке с россиянкой, сообщает пресс-служба суда.
Основанием для принятия решения послужило постановление регионального управления Роспотребнадзора, вынесенное в сентябре 2025 года. Ведомство пришло к выводу, что дальнейшее нахождение иностранца на территории страны представляет угрозу для здоровья населения, поскольку наличие ВИЧ-инфекции подтверждено медицинским заключением, а федеральное законодательство в таких случаях не допускает пребывания таких лиц в РФ.
Иностранец узнал о решении надзорного органа в октябре того же года. К этому моменту он успел зарегистрировать брак с гражданкой Российской Федерации. Не согласившись с вердиктом Роспотребнадзора, мужчина обратился в суд, утверждая, что он состоит на медицинском учете, проходит необходимое лечение, не представляет опасности для окружающих и участвует в государственной программе по добровольному переселению соотечественников.
Однако суд отклонил эти доводы. Ключевым обстоятельством, повлиявшим на исход дела, стала дата заключения брака. Свидетельство о регистрации брака было получено 4 октября 2025 года, в то время как решение о нежелательности пребывания было принято Роспотребнадзором еще 26 сентября 2025 года. Заявление о регистрации брака пара подала 2 сентября, когда мужчина уже знал о своем диагнозе.
Суд посчитал недопустимым применять правило об исключении для ВИЧ-инфицированных иностранцев, имеющих семью в России, задним числом. На момент принятия решения Роспотребнадзора мужчина не состоял в зарегистрированном браке с россиянкой, поэтому основания для его выдворения существовали.
Кроме того, суд не принял во внимание ссылку истца на его участие в программе переселения соотечественников. В суде указали, что по условиям программы ее участник автоматически утрачивает соответствующий статус в случае непредставления медицинских документов, подтверждающих отсутствие опасных для окружающих инфекционных заболеваний, а также при вынесении решения о нежелательности его пребывания в России.
Мужчина обжаловал решение Благовещенского городского суда в апелляционном порядке. Однако Амурский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.
Ранее мы писали: Педофил из Хабаровского края получил 19 лет строгача.
Читайте также: На Сахалине спасатели ищут женщину, пропавшую в лесу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.