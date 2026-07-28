Партию заражённых абрикосов из Кыргызстана не пустили в Красноярск

Специалисты Россельхознадзора 22 июля при проверке партии абрикосов весом 19 тонн, поступившей из Кыргызстана, обнаружили признаки заражения.
Лабораторные исследования подтвердили наличие восточной плодожорки — опасного карантинного вредителя.
Владельцу груза выдали предписание принять фитосанитарные меры. Продукция обработана, распространение вредителя по территории региона предотвращено.
Только за последние недели это не первая заражённая партия из Кыргызстана. Ранее были остановлены нектарины. Россельхознадзор усиливает контроль на границе.