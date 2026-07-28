Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партию заражённых абрикосов из Кыргызстана не пустили в Красноярск

Только за последние недели это не первая заражённая партия.

Специалисты Россельхознадзора 22 июля при проверке партии абрикосов весом 19 тонн, поступившей из Кыргызстана, обнаружили признаки заражения.

Лабораторные исследования подтвердили наличие восточной плодожорки — опасного карантинного вредителя.

Владельцу груза выдали предписание принять фитосанитарные меры. Продукция обработана, распространение вредителя по территории региона предотвращено.

Только за последние недели это не первая заражённая партия из Кыргызстана. Ранее были остановлены нектарины. Россельхознадзор усиливает контроль на границе.