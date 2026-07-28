Глава МЧС России Александр Куренков посетил Красноярский край и провел штаб по лесным пожарам

«Предложил проработать возможность заранее заключать соглашения на привлечение авиации МЧС еще до начала пожароопасного сезона. Такой механизм позволит не терять время на организационные процедуры в период чрезвычайной ситуации и сразу задействовать необходимую технику там, где она нужна», — написал губернатор в соцсетях по итогам встречи.