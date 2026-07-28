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Глава МЧС России Александр Куренков посетил Красноярский край и провел штаб по лесным пожарам

Министр посетил с рабочим визитом Красноярск и Подгорный.

В Красноярский край с рабочим визитом прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Глава федерального ведомства провел заседание оперативного штаба правительственной комиссии по лесопожарной обстановке.

«Важно обеспечить оперативную проверку термических точек и тушение очагов возгораний в день их обнаружения. Это позволит не допустить увеличения площадей возгораний, а главное минимизировать затраты на их ликвидацию. Также обращаю внимание на необходимость выполнения всех мер пожарной безопасности в населённых пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров», — отметил Александр Куренков.

Губернатор края Михаил Котюков отметил, что достигнутый уровень межведомственного взаимодействия позволяет держать ситуацию под контролем. При этом, по его словам, ситуация остается сложной: аномальная жара держится уже практически шесть недель, основные очаги сконцентрированы в труднодоступных территориях.

«Предложил проработать возможность заранее заключать соглашения на привлечение авиации МЧС еще до начала пожароопасного сезона. Такой механизм позволит не терять время на организационные процедуры в период чрезвычайной ситуации и сразу задействовать необходимую технику там, где она нужна», — написал губернатор в соцсетях по итогам встречи.

Количество лесных пожаров по сравнению с июнем снижается. Основные очаги возгораний, возникшие из-за гроз, действуют в Туруханском, Эвенкийском и Енисейском округах, а также на Таймыре. Ситуацию осложняют пожары в лесных массивах, поврежденных сибирским шелкопрядом.

Всего к тушению привлечены 1400 специалистов, задействовано около 30 воздушных судов. На обеспечение охраны лесов от пожаров в крае в этом году выделено более 4 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд — средства регионального бюджета.

Александр Куренков и Михаил Котюков также посетили поселок Подгорный ЗАТО Железногорск, где планируется строительство крупнейшего в Сибири учебно-спортивного комплекса МЧС России. Они заложили капсулу с посланием будущим специалистам, дав старт реализации проекта.

На базе многофункционального центра будут готовить специалистов по поисково-спасательным, газоспасательным и аварийно-спасательным работам, а также тушению пожаров. Здесь появятся тренажеры для отработки действий в условиях, максимально приближенных к реальным. В перспективе на базе комплекса смогут тренироваться курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и спасатели из других регионов Сибири.

Подробности развития пожарно-спасательной инфраструктуры обсудили на двусторонней встрече.

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