В Комсомольске-на-Амуре начали строительство нового жилищного комплекса «Яблоневый сад»

Этот проект объединит современное жилье, общественные пространства и комфортную среду. В торжественной церемонии закладки капсулы в основание жилого дома приняли участие губернатор Дмитрий Демешин и генеральный директор федерального застройщика UNIKEY Айгуль Юсупова. Комплекс включает: 8 монолитных домов, почти 1400 квартир, летний кинотеатр, спортивные пространства, детская водная зона, игровая комната и коворкинг, зал для йоги. Проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений, которые станут частью благоустроенной территории нового квартала. Айгуль Юсупова, генеральный директор UNIKEY: Это будет совершенно другой уровень, совершенное иное качество жизни для комсомольчан. Я с огромным вдохновением начинаю строительство этого проекта. Уверена, проект принесёт большое благо как для города, так и для его будущих жителей. Возводить объекты будут в 4 очереди. Первые два дома планируют закончить уже в 2028-м году. Проект позволит благоустроить общественные пространства: на набережной восстановят фонтан и прилегающую к нему территорию. Завершить строительство «Яблоневого сада» планируют в 2032-м году.