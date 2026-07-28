В Комсомольске-на-Амуре впервые прошел фестиваль боди-арта

Этот новый культурный проект посвящен творческому осмыслению образа Дальнего Востока. Событие получило название «Таежная столица». В качестве основы для произведений участники используют местную эстетику: ландшафты, архитектуру и животный мир. Фестиваль собрал как профессионалов, так и художников-любителей. У них было всего 5 часов, чтобы нанести на модель изображение. Работы участников оценивало жюри. В его состав вошли преподаватели изобразительного искусства и заслуженные художники. Среди критериев: целостность художественной композиции и выразительность. Станислав Шафеев, организатор фестиваля: Почему боди-арт? Потому что это не статичное искусство, оно входит показывать само себя. Это пластическое искусство, зрелищное искусство. Таким образом мы хотим привлечь внимание к художникам и искусству в целом. Фестиваль боди-арта проводят с целью развивать туризм и поддержать творческие инициативы дальневосточников. Событие планируют сделать ежегодным, привлекая к этому виду искусства больше людей.