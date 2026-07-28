Зюганов с Сафроновым вручили Александре Пахмутовой картину со Сталиным

— Мы говорили о времени, об искусстве и нашей общей памяти, которая сегодня нуждается в защите не меньше, чем заповедные леса. Поняли одно из важного — культура держит нас вместе, — сообщается об этой встрече на странице Культурного фонда Александры Пахмутовой.