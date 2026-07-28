Зюганов с Сафроновым вручили Александре Пахмутовой картину со Сталиным

Никас Сафронов и Геннадий Зюганов навестили легендарного композитора Александру Пахмутову — и не с пустыми руками. Известный художник подарил знаменитой землячке волгоградцев новую картину — «Память поколений». На полотне изображена Родина-мать, боец и девочка с красным флагом с портретом Сталина.
— Мы говорили о времени, об искусстве и нашей общей памяти, которая сегодня нуждается в защите не меньше, чем заповедные леса. Поняли одно из важного — культура держит нас вместе, — сообщается об этой встрече на странице Культурного фонда Александры Пахмутовой.
Как призналась композитор, моменты такого искреннего человеческого тепла бесценны.
Фото Культурный фонд Александры Пахмутовой VK.com.