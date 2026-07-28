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Тренера из Советской Гавани осудили на 19 лет за изнасилования детей

Поэтому вместе с наказанием ему назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

В Хабаровске суд приговорил жителя Советской Гавани к 19 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности пяти несовершеннолетних. Мужчина несколько лет работал в сфере детского спорта и развития, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Центральный районный суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера, понуждении и других преступлениях против несовершеннолетних. Часть эпизодов относится к категории особо тяжких.

При назначении наказания суд учёл обстоятельства совершённых преступлений, данные о личности подсудимого и тяжёлые последствия для потерпевших. Помимо основного срока, мужчине запретили заниматься деятельностью в сфере образования, а после освобождения ограничат свободу ещё на один год.

Экспертиза также выявила у осуждённого расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. Поэтому вместе с наказанием ему назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Приговор пока не вступил в законную силу. Защита осуждённого обжаловала его.