Тренера из Советской Гавани осудили на 19 лет за изнасилования детей

При назначении наказания суд учёл обстоятельства совершённых преступлений, данные о личности подсудимого и тяжёлые последствия для потерпевших. Помимо основного срока, мужчине запретили заниматься деятельностью в сфере образования, а после освобождения ограничат свободу ещё на один год.