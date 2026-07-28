Научная разработка хабаровской школьницы позволит ускорить селекцию подсолнечника

Молекулярные маркеры для ускоренной селекции подсолнечника создает вместе с единомышленниками хабаровская школьница. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», работу над научным проектом Диана Зайкова ведет в лабораториях центра «Сириус».
— Результаты исследований помогут перевести сельское хозяйство на цифровые ресурсы. Вместо долгих лет полевых испытаний ученые теперь смогут использовать быстрый ДНК-анализ для создания новых сортов. Работа ведется по реальному заказу индустриального партнера — компании «Русид», что дает школьникам не только осознание практической значимости, но и понимание полного цикла создания инноваций, — проинформировали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Интерес ученицы Краевого центра образования к науке отмечен на всероссийском уровне: Диана Зайкова стала участницей образовательной программы «Большие вызовы», которая предоставляет школьникам возможность решать реальные научные задачи, помогая развивать отечественную науку и производство. Так, научный проект хабаровчанки может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
В этом году из тысяч претендентов в программу прошли 400 одаренных школьников из России и Казахстана. Диана Зайкова прошла отбор по направлению «Агропромышленные и биотехнологии», и для нее визит в «Сириус» — уже четвертый.
— Сначала я влюбилась в биологию, а потом заинтересовалась генетикой. Узнала о «Сириусе», начала читать учебники по генетике. Потом узнала о нашем Региональном центре «Сириус 27» и начала очень плотно заниматься, ведь хотела попасть в Сочи. И сейчас, благодаря участию в этой программе, я увидела, что могу заниматься настоящей наукой, которая приносит пользу, и поняла, в каком направлении хочу развиваться дальше, — отметила одиннадцатиклассница.