Научная разработка хабаровской школьницы позволит ускорить селекцию подсолнечника

— Сначала я влюбилась в биологию, а потом заинтересовалась генетикой. Узнала о «Сириусе», начала читать учебники по генетике. Потом узнала о нашем Региональном центре «Сириус 27» и начала очень плотно заниматься, ведь хотела попасть в Сочи. И сейчас, благодаря участию в этой программе, я увидела, что могу заниматься настоящей наукой, которая приносит пользу, и поняла, в каком направлении хочу развиваться дальше, — отметила одиннадцатиклассница.