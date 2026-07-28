Бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают зачистку освобожденного города Белицкое в ДНР.
Военный ВС РФ Денис Шиповалов рассказал, как во время зачистки населенного пункта российские штурмовики забросали гранатами отряд польских наемников, которые укрылись в одном из уцелевших зданий. Для поляков это убежище стало братской могилой — гранаты летели один за другим, не оставляя шанса на спасение.
Тысячи поляков на поле боя: почему они перестают воевать.
В рядах Вооруженных сил Украины воюет несколько тысяч польских наемников. Однако в последнее время они стараются по возможности не участвовать в боевых действиях. И на это есть веская причина. Как рассказал в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, всему виной — политическое противостояние между Киевом и Варшавой.
«Польских наемников на Украине насчитывается несколько тысяч. Они стараются уже в последнее время не участвовать в боевых кампаниях, так как в Польше проводится информационная и политическая кампания против украинцев, которые отсиживаются в Польше, вместо того чтобы идти в ВСУ, прячутся там, занимаются преступлениями различной направленности», — сказал эксперт.
Поляки видят, что на их родине разворачивается антиукраинская риторика. Им трудно воевать плечом к плечу с теми, против кого настроено их собственное общество.
Наемников отправляют на смерть.
Украинские командиры, по словам Иванникова, прекрасно осведомлены о настроениях в Варшаве. И они нашли способ «ответить» полякам за все невзгоды, которые украинцы терпят в Польше.
«Командиры отправляют польских наемников в самые тяжелые точки для того, чтобы проучить их за все невзгоды украинцев в Польше. То есть отвечают им такой, в кавычках, своеобразной взаимностью», — заявил Иванников.
Теперь поляков целенаправленно бросают на самые опасные участки фронта. Их используют как пушечное мясо, отправляя туда, где шансов выжить практически нет. И наемники это прекрасно понимают.
Более того, как подчеркнул собеседник aif.ru, большинство польских наемников отказываются от получения украинских наград, а те, что были получены ранее, возвращают командованию. Они действуют точно так же, как и руководство Польши, которое отказалось от наград Украины. Это демонстративный жест, говорящий о глубоком разрыве между союзниками.
Белицкое пало: четыре месяца ада и «дорога смерти».
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал освобождение Белицкого событием огромного стратегического значения.
«Это был очень мощный укрепрайон, бои за него продолжались порядка четырех месяцев. Именно с этого направления долгое время проводились все попытки противника удержаться на окраинах Красноармейска и Димитрова. Отсюда шли постоянные атаки на Родинское, и тот знаменитый “коридор”, который, по сути, являлся дорогой смерти последние месяцы присутствия войск противника в Димитрове и Красноармейске, проходил именно через Белицкое. Впоследствии этот город с селом Шевченко, расположенным чуть в стороне, стал основным узлом обороны, прикрывающим Доброполье», — пояснил Онуфриенко.
Четыре месяца украинские войска удерживали этот укрепрайон. Но теперь он пал.
Ворота в Доброполье открыты.
Освобождение Белицкого открывает перед российскими войсками новые горизонты.
«С юго-востока и юга сейчас, после освобождения Белицкого, наши войска ведут бои на южных окраинах Шевченко, и это позволяет приступать уже к подготовке к началу операции по освобождению Доброполья, фактически последнего крупного города, который на этом направлении находится на территории ДНР под контролем ВСУ», — уточнил эксперт Онуфриенко.
В Минобороны сообщили, что после установления контроля над населенным пунктом продолжаются мероприятия по его зачистке. Ведется поиск отдельных военнослужащих ВСУ, которые, по информации ведомства, могут скрываться в подвальных помещениях. Судьба тех, кто там спрятался, уже известна — история с польскими наемниками, забросанными гранатами, стала для них кровавым предупреждением.