С Дона в Абхазию отправили 12 тонн птичьих субпродуктов. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.
Донские специалисты оформили на экспорт в Абхазию крупную партию продовольствия. Общий вес отправленных субпродуктов птицы составил 12 тонн.
Перед отправкой груза ветеринарные врачи провели тщательный контроль. Продукцию признали полностью безопасной и соответствующей всем строгим требованиям страны-импортера.
Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных. При проверке нарушений в части законности происхождения продукции не выявили.
Официальное разрешение на вывоз груза было успешно выдано.
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