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С Дона в Абхазию отправили 12 тонн птичьих субпродуктов

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

С Дона в Абхазию отправили 12 тонн птичьих субпродуктов. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Донские специалисты оформили на экспорт в Абхазию крупную партию продовольствия. Общий вес отправленных субпродуктов птицы составил 12 тонн.

Перед отправкой груза ветеринарные врачи провели тщательный контроль. Продукцию признали полностью безопасной и соответствующей всем строгим требованиям страны-импортера.

Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных. При проверке нарушений в части законности происхождения продукции не выявили.

Официальное разрешение на вывоз груза было успешно выдано.

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