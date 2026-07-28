90 лет подвигу: в Николаевском районе почтили память экипажа Чкалова

В Николаевском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова. Вместе с потомками Героев СССР — летчиков-испытателей Валерия Чкалова, Александра Белякова и Георгия Байдукова — жители почтили память великих авиаторов, прославивших советскую авиацию на весь мир. В 1936 году экипаж на самолете АНТ-25 за 56 часов 20 минут преодолел 9 374 километра по маршруту Москва — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — Петропавловск-Камчатский — остров Удд (ныне остров Чкалова). Перелет стал мировым рекордом по дальности и сложности. Самолет приземлился в тяжелых условиях, без посадочной полосы — и потерял шасси. Местные жители вместе с летчиками вручную построили взлетную полосу, чтобы экипаж смог взлететь и вернуться домой. После легендарного перелета молодежь массово увлеклась авиацией. Это помогло стране подготовить летные кадры к Великой Отечественной войне. Сегодня на месте посадки АНТ-25 установлена стела, за которой бережно ухаживают родственники летчиков и администрация района.