Две жительницы Вяземского района потеряли более миллиона рублей из-за мошенников

В полицию Вяземского района поступили заявления от двух местных жительниц, ставших жертвами мошенников. Первой стала 69-летняя пенсионерка. Неизвестная позвонила ей и сказала о подозрительном входе в ее аккаунт на «Госуслугах» и якобы оформленной доверенности. По инструкции злоумышленницы потерпевшая скачала стороннее приложение и открыла дополнительные счета в банках, после чего посетила отделение банка для перечисления дополнительной суммы. Пенсионерка осознала, что ее обманули, уже после того, как связь оборвалась. Женщина потеряла более 840 тысяч рублей. Второй жертвой стала 47-летняя женщина. Позвонившая девушка убедила ее продиктовать код из СМС-сообщения для получения ключей от домофона. После этого женщине стали приходить сообщения о взломе аккаунта «Госуслуг» и несанкционированном оформлении кредитов. Аферисты убедили пострадавшую перевести деньги через предоставленные ими QR-коды. Женщина лишилась более 560 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.