Упала и сломала: раскрыты детали об опасной травме Пугачевой и ее трости

Поклонники гадали почти полгода, почему Алла Пугачева не расстается с роскошной тростью. Ответ оказался жестким и пугающим для всех, чьи родители перешагнули семидесятилетний рубеж. Артистка призналась, что провела четыре месяца прикованной к постели после падения, которое обернулось переломом ноги и тазобедренного сустава. Ортопед Андрей Литвиненко объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru, почему пожилой возраст превращает кости в хрупкие «кукурузные палочки» и как артистке удалось избежать инвалидного кресла.
«Упала с высоты собственного роста»: почему кости в 77 лет не прощают ошибок.
Ортопед Андрей Литвиненко раскрыл безжалостную физиологию старения. С возрастом происходят изменения структуры костной ткани, которые не видны глазу, но делают скелет уязвимым.
«В пожилом возрасте такие переломы происходят, как правило, на фоне остеопороза, то есть потери костями кальция и прочности. По своей структуре в этом возрасте кость напоминает кукурузную палочку, то есть при любом внешнем воздействии кратно увеличивается риск получить перелом. Если молодой человек или даже среднего возраста упадет с высоты собственного роста, то он получит максимум ушиб. Для человека в возрасте такое падение очень часто оборачивается тяжелой травмой», — объяснил эксперт.
Именно это и произошло с Пугачевой. Падение с высоты собственного роста — рядовая бытовая ситуация — обернулось непростым хирургическим вмешательством. По словам врача, при переломе тазобедренного сустава у возрастных пациентов медики часто принимают радикальное, но единственно верное решение.
«Когда происходит перелом именно тазобедренного сустава, людям в пожилом возрасте сразу устанавливают эндопротез. К этому возрасту, как правило, тазобедренный сустав уже достаточно изношен, поэтому, чтобы дважды не оперировать на одном и том же месте, иногда предлагают сразу провести эндопротезирование», — уточнил Литвиненко.
Четыре месяца в постели: чем грозит неподвижность сердцу и легким.
Сама Пугачева описала свой посттравматический опыт предельно честно: четыре месяца она была полностью обездвижена. Андрей Литвиненко оценил риски, которым подвергался организм артистки в эти месяцы.
«Травма достаточно тяжелая для лиц пожилого возраста. Последствия зависят от того, как провели лечение, реабилитацию, как пациент выполняет рекомендации, комплекс лечебной физкультуры», — отметил он.
Главный враг в такой ситуации — застой крови и гиподинамия, бьющие по всем системам организма одновременно. Врач подчеркнул, что постельный режим для пожилых людей — это игра в «русскую рулетку» с целым букетом хронических болезней.
«Важно, чтобы пациент, несмотря на возраст, не залеживался. У пожилых людей целый багаж дополнительной патологии, сопутствующих заболеваний со стороны сердца, почек, легких. В лежачем положении все это резко обостряется, резко увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если пациент не будет активен, все это может привести к достаточно печальному исходу: инфарктам, инсультам, тромбозам и ухудшению состояния», — предупредил Литвиненко.
По мнению врача, Пугачева преувеличила, говоря о полной неподвижности на протяжении четырех месяцев. В это время она уже проходила реабилитацию и не была прикована к постели в прямом смысле этого слова.
Инвалидность, год реабилитации и «клюка» за сотни евро.
Ортопед Литвиненко обратил внимание на то, что борьба за возможность ходить и полноценно жить после такой травмы может растянуться на долгие месяцы, и даже этот срок не гарантирует полного восстановления.
«При правильно проведенном лечении, при правильной реабилитации процесс восстановления может занять до полугода и даже до года. Поскольку перелом достаточно тяжелый, то есть риск инвалидности и летального исхода. То, что Пугачева ходит, пусть и с палочкой, говорит о том, что, в принципе, реабилитация проходит успешно», — резюмировал врач.
К слову, о палочке, с которой запечатлели Пугачеву в марте этого года. Как выяснил aif.ru, это не просто медицинский атрибут, а весьма дорогостоящий аксессуар ручной работы. Артистка использует в качестве опоры «клюку» от элитного итальянского производителя. Трость украшена позолотой и кристаллами, имитирующими бриллианты, а ее стоимость превышает несколько сотен евро.