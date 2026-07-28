Упала и сломала: раскрыты детали об опасной травме Пугачевой и ее трости

«В пожилом возрасте такие переломы происходят, как правило, на фоне остеопороза, то есть потери костями кальция и прочности. По своей структуре в этом возрасте кость напоминает кукурузную палочку, то есть при любом внешнем воздействии кратно увеличивается риск получить перелом. Если молодой человек или даже среднего возраста упадет с высоты собственного роста, то он получит максимум ушиб. Для человека в возрасте такое падение очень часто оборачивается тяжелой травмой», — объяснил эксперт.