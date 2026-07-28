Дочь Тома Круза взяла фамилию матери и стала Ноэль

Дочь голливудского актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс официально сменила фамилию, отказавшись от фамилии отца. Теперь в документах 20-летняя девушка значится как Сури Ноэль, сообщает издание Page Six со ссылкой на публичные записи.
Согласно документам, в октябре 2024 года она зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где в настоящее время проживает, указав в качестве официального имени Сури Ноэль. Это свидетельствует о том, что смена фамилии уже оформлена юридически, отмечает источник.
Журналисты полагают, что процедура смены имени могла быть проведена еще до переезда девушки в Пенсильванию для поступления в колледж вероятно, в Нью-Йорке, где она жила с матерью. Выбранная ей фамилия Ноэль является вторым именем Кэти Холмс.
Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году. После развода их дочь осталась проживать с матерью.
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