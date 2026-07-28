Дочь Тома Круза взяла фамилию матери и стала Ноэль

Согласно документам, в октябре 2024 года она зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где в настоящее время проживает, указав в качестве официального имени Сури Ноэль. Это свидетельствует о том, что смена фамилии уже оформлена юридически, отмечает источник.