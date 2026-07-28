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Под Волгоградом нашли снаряд времен Сталинградской битвы

Очередной снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под Волгоградом. В.

Очередной снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под Волгоградом. В Городищенском районе фугасная авиационная бомба — ФАБ-25 — была обнаружена при проведении земляных работ.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что обезвреживанием опасной находки займутся пиротехники Донского спасательного центра.

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МЧС России: ведомство на страже безопасности
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