Под Волгоградом нашли снаряд времен Сталинградской битвы

Очередной снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под Волгоградом. В Городищенском районе фугасная авиационная бомба — ФАБ-25 — была обнаружена при проведении земляных работ.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что обезвреживанием опасной находки займутся пиротехники Донского спасательного центра.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше