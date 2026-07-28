Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца: вот как теперь её зовут

Дочь актёра Тома Круза юридически оформила отказ от фамилии отца. Об этом информирует издание Page Six, ссылаясь на соответствующие документы.
«Сури Круз официально разорвала отношения с отцом, который проживает отдельно. Двадцатилетняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс юридически отказалась от фамилии Круз и сменила ее на Ноэль», — сказано в публикации.
Сообщается, что Ноэль — это второе имя матери Сури.
Ранее сообщалось, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от имени и фамилии.
После этого появилась информация, что дочь Брэда Питта Вивьен также хочет отказаться от фамилии отца. Суд рассмотрит заявление дочери Питта и Джоли об отказе от фамилии отца 2 ноября.
Напомним, дочь Анастасии Волочковой решила отказаться от фамилии матери и взяла псевдоним. По словам балерины, ее наследница пошла на этот шаг, чтобы дистанцироваться от славы родительницы.