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Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца: вот как теперь её зовут

Дочь Тома Круза Сури сменила фамилию отца на второе имя матери.

Источник: Комсомольская правда

Дочь актёра Тома Круза юридически оформила отказ от фамилии отца. Об этом информирует издание Page Six, ссылаясь на соответствующие документы.

«Сури Круз официально разорвала отношения с отцом, который проживает отдельно. Двадцатилетняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс юридически отказалась от фамилии Круз и сменила ее на Ноэль», — сказано в публикации.

Сообщается, что Ноэль — это второе имя матери Сури.

Ранее сообщалось, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от имени и фамилии.

После этого появилась информация, что дочь Брэда Питта Вивьен также хочет отказаться от фамилии отца. Суд рассмотрит заявление дочери Питта и Джоли об отказе от фамилии отца 2 ноября.

Напомним, дочь Анастасии Волочковой решила отказаться от фамилии матери и взяла псевдоним. По словам балерины, ее наследница пошла на этот шаг, чтобы дистанцироваться от славы родительницы.