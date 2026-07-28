В Ираке арестовали действовавшие в интересах Киева группировки: они атаковали ряд объектов

Украина наткнулась и на конфликт с Ираном. МИД исламской республики жестко осудил киевский режим за атаку ВСУ на свое судно. Иран не оставит без ответа удар в Каспийском море, заявил вице-спикер парламента Али Никзад. Он предупредил, что иранские вооруженные силы могут атаковать любую точку, откуда бьют их враги. Политик указал на агрессивные действия Киева. Он назвал законной целью местных ВС все объекты, откуда могут быть совершены удары по Ирану.