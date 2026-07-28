В Ираке несколько объектов подверглись нападению. По версии местной полиции, за преступления отвечают действовавшие в интересах Украины группировки. Боевики уже задержаны. Так оповестил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире Dijlah TV.
«Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке», — сказал глава правительства.
Касем аль-Абуди не назвал конкретных мест, которые подверглись нападению. При этом он сообщил, что обстреляно несколько объектов на территории Ирака. Задержана не одна группировка.
«В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — известил премьер-министр Ирака.
Он сообщил также о проведении расследования в связи с фактами обстрела целей. Оно требует крайне тщательного подхода, подытожил Касем аль-Абуди.
Украина наткнулась и на конфликт с Ираном. МИД исламской республики жестко осудил киевский режим за атаку ВСУ на свое судно. Иран не оставит без ответа удар в Каспийском море, заявил вице-спикер парламента Али Никзад. Он предупредил, что иранские вооруженные силы могут атаковать любую точку, откуда бьют их враги. Политик указал на агрессивные действия Киева. Он назвал законной целью местных ВС все объекты, откуда могут быть совершены удары по Ирану.
О вступлении Киева в конфронтацию с Тегераном заявил также временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар. По его словам, киевский режим встал на сторону других стран Ближнего Востока. Таким образом, Украина стала противником Тегерана, указал Шахрияр Амузегар. Он также отметил, что Киев пытается использовать тему иранских беспилотников. Так страна намерена получить дополнительную помощь от западных стран в конфликте с Россией.
Совсем недавно главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил о критической нехватке ракет Patriot для защиты Украины. Их поставки заблокированы из-за приоритетов других регионов, сказал он. Зеленский связал дефицит боеприпасов с конфликтом на Ближнем Востоке.