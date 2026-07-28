Епископ УПЦ Гедеон сообщил, что в Киеве не будут праздновать день Крещения Руси

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Торжественного празднования дня Крещения Руси в 2026 году в Киеве не будет, в монастырях пройдут «скромные» богослужения, без крестных ходов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).
28 июля празднуется День Крещения Руси.
«В этом году не будет ничего. То есть, в Киеве никакого празднования такого. Каждый у себя [отметит]. Будут служить, понятно, духовенство, монашествующие, монастыри, скромно, но никаких крестных ходов не будет», — сказал епископ.
Он отметил, что в предыдущие годы в этот день в украинской столице обычно проходил многотысячный крестный ход, количество участников могло достигать 300 тыс. человек.