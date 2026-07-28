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Полиция Астаны перейдет на усиленный режим до 9 августа из-за важного события

Полиция Астаны сообщила о переходе на усиленный режим несения службы с 29 июля по 9 августа из-за международного турнира «Игры будущего», передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Источник: Nur.kz

Как сообщает Департамент полиции Астаны, с 29 июля по 9 августа в столице пройдет международный турнир «Игры будущего-2026».

Ожидается, что ради уникального события, сочетающего цифровые технологии и традиционные виды спорта, в столицу Казахстана приедут лучшие спортсмены со всего мира, международные делегации, болельщики и туристы.

В связи с этим Департамент полиции Астаны перейдет на усиленный режим несения службы.

«На протяжении всего периода проведения международного мероприятия сотрудники полиции будут круглосуточно работать в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и предотвращения правонарушений», — сообщили в полиции.

Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения. Будет регулироваться движение вблизи мест проведения соревнований. Также будут приняты комплексные меры по предотвращению пробок, обеспечению беспрепятственного движения спецтехники и поддержанию безопасности пешеходов.

На некоторых улицах могут быть введены временные ограничения движения.

Жителей и гостей города призвали соблюдать общественный порядок, строго придерживаться требований безопасности и с пониманием относиться к законным требованиям сотрудников полиции.