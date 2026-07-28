Полиция Астаны перейдет на усиленный режим до 9 августа из-за важного события

Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения. Будет регулироваться движение вблизи мест проведения соревнований. Также будут приняты комплексные меры по предотвращению пробок, обеспечению беспрепятственного движения спецтехники и поддержанию безопасности пешеходов.