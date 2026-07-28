Модернизацию аэропорта в Ульчском районе пообещали завершить в августе

В аэропорту, расположенном в Ульчском районе, за последние десять лет существенно вырос пассажиропоток — на данный момент он достиг 3,6 тыс человек, что в 2,5 раза больше аналогичных показателей за 2016 год. По поручению губернатора Дмитрия Демешина количество еженедельных рейсов по маршруту Хабаровск — Богородское увеличили с двух до трех в феврале 2026 года.