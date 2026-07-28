Модернизацию аэропорта в Ульчском районе пообещали завершить в августе

В Ульчском районе Хабаровского края завершается модернизация единственного в муниципалитете аэропорта. Сдать объект, как подчеркнули в Минтрансе региона, планируют раньше срока — первые рейсы пообещали запустить не в декабре, а в августе 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В аэропорту, расположенном в Ульчском районе, за последние десять лет существенно вырос пассажиропоток — на данный момент он достиг 3,6 тыс человек, что в 2,5 раза больше аналогичных показателей за 2016 год. По поручению губернатора Дмитрия Демешина количество еженедельных рейсов по маршруту Хабаровск — Богородское увеличили с двух до трех в феврале 2026 года.
Работы по преображению аэропорта в Богородском — одна из приоритетных целей, которая простимулирует развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, отметили в краевом министерстве транспорта.
— Быстровозводимое здание аэровокзала подрядчик завершил досрочно. Сейчас специалисты работают над внутренней составляющей: настраивают и тестируют оборудование, чтобы всё в воздушной гавани работало исправно. Пропускная способность нового терминала составит до 100 пассажиров в час — в 2,7 раза больше, чем было ранее. Новый аэровокзал повысит транспортную доступность района и комфорт пассажиров, — сообщили в профильном ведомстве.
В обновленном терминале уже обустроили комнату матери и ребенка, санузел с душевой, зал выдачи багажа, комнаты для оформления и хранения оружия и изъятых вещей, а также ряд других помещений.
На территории воздушной гавани предусмотрено и строительство служебно‑пассажирского здания. Средства на работы выделили из фонда капитального ремонта аэродромов, созданного по поручению президента России в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта».