Новости Нижегородской области 28 июля: БПЛА, Qr-коды на АЗС и таксист-герой

28 июля в регионе прощаются с трагически погибшим настоятелем Свято-Успенского мужского монастыря Флорищева пустынь иеромонахом Тихоном (Буцыным). Тем временем нижегородцы готовятся тестировать Qr-коды на покупку бензина и обсуждают поступок таксиста: тот вовремя понял, что нервная клиентка передаёт мошенникам крупную сумму, и повернул прямо в отделение полиции. Об этих и других событиях рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 28 июля.
Ночь на 28 июля прошла в регионе тревожно: сутками ранее в небе над Нижегородской областью сбили вржеские БПЛА, а в 0:36 28 июля режим беспилотной опасности вновь ввели. Он действовал до 7:29.
Прощание с настоятелем Флорищевой пустыни иеромонахом Тихоном (Буцыным): отпевают в Успенском соборе.
28 июля монастырская братия и простые верующие простятся с трагически погибшим в ДТП настоятелем Свято-Успенского мужского монастыря Флорищева пустынь. В 10:00 после Божественной литургии в Успенском соборе обители чин отпевания возглавит епископ Выксунский и Павловский Гедеон.
38-летний иеромонах трагически погиб спустя неделю после дня рождения — его автомобиль врезался в дерево. Отец Тихон служил настоятелем обители с 2023 года.
Соболезнования братии монастыря, родным и близким погибшего выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он знал отца Тихона лично и признался, что всегда был впечатлён его человеколюбием, добротой и искренней верой.
Поехал прямо в полицию: таксист спас девушку от мошенников в Нижнем Новгороде.
Нижегородцы активно обсуждают историю с решительным водителем такси — его бдительность лишила аферистов-лжесиловиков немалого куша в 822 тысячи рублей. Именно столько спрятала 19-летняя жительница Дзержинска в чайнике и фритюрнице.
Таксист получил заказ на курьерскую доставку коробок с техникой из Нижнего Новгорода в Москву. Приехав к торговому центру в центре Нижнего, он забрал у заметно нервничавшей девушки две коробки в подарочной упаковке. Клиентка уверяла: внутри бытовая техника для друзей. Но эмоциональное состояние девушки и её бесконечные разговоры по телефону вызвали у водителя вопросы.
Отъехав, он решил перепроверить содержимое коробок — внутри чайника и фритюрницы обнаружились пачки купюр. И тогда водитель немедленно вернулся к заказчице. Оказалось, её давно «вели» по телефону злоумышленники, которые назвались сотрудниками правоохранительных органов. Таксист убедил девушку сесть в машину и отвёз её в полицию. Ранее клиентка уже отдала неведомым аферистам более миллиона рублей, принадлежавших её родственнику…
Полиция планирует поощрить неравнодушного водителя, а по факту мошенничества в особо крупных размерах расследуют уголовное дело.
Уволен: водитель маршрутки показал неприличный жест пассажиру и потерял работу.
Поведение маршруточников не раз даёт поводы для жалоб, а профильные службы то и дело информируют нижегородцев о проверках и принятых мерах. И вот новые вести с линии: перевозчик расторг трудовой договор с водителем автобуса № 97 («Мостоотряд — Улица Деловая») из-за хамского поведения в отношении пассажира.
При попытке оплатить проезд банковской картой стационарный валидатор в салоне выдал ошибку. Пассажир уведомил водителя о неисправности, а когда покидал автобус, шофёр показал ему неприличный жест рукой. Факты подтвердились, и перевозчик после проверки решил немедленно уволить водителя, хотя найти ему замену наверняка непросто.
Готовимся к Qr-кодам: цены на бензин в Нижегородской области 28 июля.
Уже 29 июля с 8:00 начинают тестировать продажу топлива по QR-кодам через Max в Нижегородской области. Именно так можно будет приобрести бензин на АЗС «Лукойл» в городе Ветлуга, на улице Максима Горького, 78Б, с какой бы цифры ни начинался госномер авто. Оформляется код через специальный чат-бот.
В целом же на АЗС региона накал страстей заметно ослаб, но сохраняется заметный разрыв в ценах на заправках крупных сетевых операторов и у небольших продавцов.
На заправках крупных сетей («Лукойл», «Газпромнефть», «Тебойл», «Татнефть») ценники удерживаются на относительно стабильном уровне. По данным Яндекс Карт, литр марки АИ-92 стоит там от 64,36 до 65,74 рубля, АИ-95 — от 69,08 до 72,21 рубля. При этом на заправках «Газпромнефти» возобновилась продажа бензина АИ-95 (по 70,21 рубля за литр) и премиального G-95 (72,21 рубля). Премиальное топливо марок АИ-100 и G100 обойдётся автомобилистам в 94,50−98,09 рубля за литр, а дизельное топливо на сетевых АЗС стоит от 76,49 до 78,73 рубля.
На частных и независимых станциях («Терминал», «Опти») расценки заметно выше. Литр АИ-92 там предлагают за 78,90−89,00 рублей, а за литр АИ-95 просят 88,90−94,50 рубля. Дизельное топливо на частных АЗС продаётся в диапазоне от 79,00 до 89,00 рублей за литр. Сохраняются трудности с наличием отдельных марок.
Погода в Нижегородской области 28 июля: штормовое предупреждение не отменяли.
28 июля нижегородцам обещают днём до +26 градусов при порывистом юго-западном ветре до 17 м/с. Штормовое предупреждение, объявленное накануне, пока продолжает действовать.