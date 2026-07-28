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Тело женщины достали из Енисея в Минусинске

Вечером 27 июля в протоке Енисея у Минусинска очевидцы заметили тело человека.

Тело утонувшей женщины нашли в протоке Енисея у Минусинска. Его заметили очевидцы вечером 27 июля, рассказали в КГКУ «Спасатель».

На место вызвали полицию, для подъема погибшей из воды привлекли спасателей Минусинского поисково-спасательного отряда. Сотрудники достали тело женщины из протоки и передали его правоохранителям. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Спасатели напоминают жителям края: на водоемах нельзя заходить в воду пьяными и оставлять детей без присмотра у воды. Это основные причины трагедий в жару.

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