Хабаровская ученица ускоряет создание новых сортов растений

Как рассказала сама Диана, её команда установила, что замена нуклеотида G на А напрямую связана с признаком ветвистости подсолнечника. Это позволило разработать маркеры, с помощью которых можно различать формы растений на ранних этапах — без необходимости длительных полевых испытаний. В перспективе применение ДНК анализа позволит значительно ускорить создание новых сортов и перевести часть селекционных процессов в цифровой формат. Работа ведётся по реальному техническому заданию индустриального партнёра.