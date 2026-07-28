28 июля: БПЛА, Qr-коды на АЗС и таксист-герой

На заправках крупных сетей («Лукойл», «Газпромнефть», «Тебойл», «Татнефть») ценники удерживаются на относительно стабильном уровне. По данным Яндекс Карт, литр марки АИ-92 стоит там от 64,36 до 65,74 рубля, АИ-95 — от 69,08 до 72,21 рубля. При этом на заправках «Газпромнефти» возобновилась продажа бензина АИ-95 (по 70,21 рубля за литр) и премиального G-95 (72,21 рубля). Премиальное топливо марок АИ-100 и G100 обойдётся автомобилистам в 94,50−98,09 рубля за литр, а дизельное топливо на сетевых АЗС стоит от 76,49 до 78,73 рубля.