Центр поддержки участников СВО расширяют в Комсомольске-на-Амуре

«Это уже не просто помещение, куда человек приходит с конкретной проблемой. Здесь постепенно создаётся настоящий дом для наших героев: место, где можно получить необходимую помощь, пообщаться с товарищами, заняться спортом и самому включиться в общественную жизнь города», — отметил депутат Государственной думы Максим Иванов.