Центр поддержки участников СВО расширяют в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре расширяют комплексный центр поддержки участников СВО и их семей на улице Краснофлотской, 22/2. Здесь ветеранам помогают решать социальные и бытовые вопросы, получать образование и искать работу, сообщает правительство Хабаровского края.
Работу в здании первым начало городское отделение Ассоциации ветеранов СВО, затем к нему присоединились фонд «Защитники Отечества» и благотворительный фонд имени лейтенанта Сергея Мисилина. В дальнейшем здесь планируют разместить специалистов соцзащиты, юристов и психологов, чтобы большинство обращений можно было рассматривать в одном месте.
Одновременно ветераны обустраивают спортивный зал и комнату психологической разгрузки. Тренажёры уже закуплены, а предприниматели Комсомольска-на-Амуре передали 100 тысяч рублей на безопасное напольное покрытие, необходимое в том числе людям, восстанавливающимся после тяжёлых ранений.
«Это уже не просто помещение, куда человек приходит с конкретной проблемой. Здесь постепенно создаётся настоящий дом для наших героев: место, где можно получить необходимую помощь, пообщаться с товарищами, заняться спортом и самому включиться в общественную жизнь города», — отметил депутат Государственной думы Максим Иванов.
Часть помещений отведут под памятное пространство с флагами подразделений, в которых служили комсомольчане. Ветераны также намерены проводить встречи со школьниками, уроки мужества и помогать участникам СВО получать новые профессии, включая педагогическое образование.
К работе центра присоединяются и волонтёры: они собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и проводят занятия с детьми и студентами. Всего в Хабаровском крае для участников СВО и членов их семей действуют 45 мер поддержки, включая выплаты, льготы, юридическую и психологическую помощь.