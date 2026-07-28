С вокзалов КрасЖД за полгода отправили более 280 питомцев без хозяев

За первое полугодие 2026 года услугой перевозки домашних животных без сопровождения владельцев на Красноярской железной дороге воспользовались более 280 человек. Об этом сообщили в НИА Красноярск. Чаще всего сервис выбирали жители Красноярска и Абакана. Самыми распространенными пассажирами стали собаки — на них пришлось почти 65% перевозок, еще 29% составили кошки. Также без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования перевозили рыбок, крыс, птиц, кроликов, хомяков и морских свинок. К поездке допускают только здоровых домашних животных из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. В пути питомцы находятся в багажном купе в закрытых клетках или контейнерах. У животных есть доступ к еде, воде и лотку, а за их состоянием наблюдают проводники пассажирских вагонов. Напомним, что с начала года в Красноярске отловили 738 беспризорных собак.