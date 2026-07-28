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В Верещагино женщину оштрафовали за незаконное получение выплат по соцконтракту

Ей удалось незаконно получить около 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Верещагинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней жительницы города. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.

Как установил суд, 27 мая 2025 года местная жительница обратилась в Межрайонное территориальное управление № 2 Министерства труда и социального развития Пермского края. Она хотела получить государственную помощь в рамках социального контракта.

Для оформления выплаты женщина предоставила документы, в которых указала заведомо ложные сведения о своих доходах. В результате ей удалось незаконно получить около 300 тысяч рублей.

Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. В ходе судебного разбирательства она признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.