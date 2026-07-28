411 хабаровчан получили консультации по заболеваемости гепатитом на ежегодной акции

В Хабаровске прошла акция к Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами. Мероприятие провели специалисты Центра «Анти-СПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением Российского Красного Креста. Желающие смогли бесплатно, анонимно и быстро проверить свое здоровье. Всего экспресс-тестирование и консультации специалистов прошли 411 человек. «Одной из самых эффективных мер профилактики является современная диагностика. Человек, знающий о своём диагнозе, может вовремя начать лечение, сохранить здоровье и предотвратить дальнейшую передачу инфекции», — подчеркнула главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Анна Кузнецова. В 2025 году обследование на вирусные гепатиты прошли более 200 тысяч человек в крае, из них более 70 тысяч — в рамках диспансеризации. Лечение получили более 1 тысячи пациентов, успешно завершили его — 999 человек. За первое полугодие 2026 года пролечились более 500 пациентов, а диспансеризацию с обследованием на вирусные гепатиты прошли почти 70 тысяч жителей региона. В крае зарегистрировано 182 случая вирусных гепатитов В и С — это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период в прошлом году.