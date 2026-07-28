«Сейчас мы бьём по логистике и топливной инфраструктуре, которую ВСУ используют в своих интересах. Вооружённые силы Украины перешли к использованию гражданской инфраструктуры для снабжения своей армии. Речь идёт о терминалах “Новой почты”, которые уже давно превратились в логистические центры ВСУ. Украинская сторона не скрывает, что производство крылатых ракет “Фламинго”, которыми бьют по нашей территории, рассредоточено по более чем 150 предприятиям, фактически это небольшие производственные участки, которые расположены в гаражах или на территории других гражданских объектов, которые сейчас из-за такой позиции украинской стороны стали законными военными целями», — объяснил Алексей Анпилогов.