В Сети появились кадры мощного взрыва в Харькове после прилета «Бандероли». Военные эксперты Алексей Анпилогов и Юрий Кнутов в эксклюзивном разборе для aif.ru раскрыли тайну ракеты S-8000 «Бандероль» и объяснили, как ее точность и маневренность пугает ПВО НАТО.
Пощечина для ПВО: как «Бандероль» прошивает оборону Харькова.
Видео, зафиксировавшее удар российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль» по цели в Харькове, опубликовано в Сети и мгновенно разлетелось по военным пабликам. Запись запечатлела стремительный подлёт и последовавший за поражением цели колоссальный взрыв, детонация которого указывает на уничтожение объекта с высоким запасом горючих материалов.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, что выбор цели был далеко не случаен. Российская разведка планомерно выбивает топливную инфраструктуру и пункты снабжения, без которых техника ВСУ превращается в груду металла. «Целью мог стать объект, который ВСУ используют для производства ударных средств, для материального снабжения украинской армии», — отметил он.
Особенность нынешней фазы конфликта в том, что противник прикрывается мирным населением, маскируя военные объекты под гражданские.
«Сейчас мы бьём по логистике и топливной инфраструктуре, которую ВСУ используют в своих интересах. Вооружённые силы Украины перешли к использованию гражданской инфраструктуры для снабжения своей армии. Речь идёт о терминалах “Новой почты”, которые уже давно превратились в логистические центры ВСУ. Украинская сторона не скрывает, что производство крылатых ракет “Фламинго”, которыми бьют по нашей территории, рассредоточено по более чем 150 предприятиям, фактически это небольшие производственные участки, которые расположены в гаражах или на территории других гражданских объектов, которые сейчас из-за такой позиции украинской стороны стали законными военными целями», — объяснил Алексей Анпилогов.
Именно поэтому такие единичные удары являются хирургически точной ликвидацией военных цехов, спрятанных в ангарах гражданской логистики.
Дешево и смертельно: тактика распределенных ударов.
Анпилогов раскрыл и тактический замысел командования ВС РФ. «Бандероль», чье соотношение цены и эффективности делает ее идеальным инструментом для ударов по небольшим, но имеющим критическое значение целям.
«В настоящий момент большую часть целей в портах Одессы, Николаева поражают “Бандеролями”. Они достаточно недорогие и при этом эффективные. Большая часть автозаправочных станций, сухогрузов в портах, складов выводятся из строя “Бандеролями”. Эти ракеты наносят крайне болезненные распределенные удары по такой же распределённой украинской военной инфраструктуре», — сказал он.
О том, что «Бандероли» стали ключевым инструментом зачистки харьковского направления, рассказал и председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он подтвердил, что командование использует комплексный подход для продвижения штурмовых групп.
«Наносятся комбинированные удары при помощи высокоточного оружия, “Бандеролей”, дронов, авиации, артиллерии. Ведется подавление огневого сопротивления и продвижение наших штурмовых групп», — рассказал Липовой.
Особый акцент, по его словам, делается на уничтожении площадок для запуска беспилотников, терроризирующих Белгородскую область. «С харьковского направления постоянно идёт запуск дронов по нашей территории. Поэтому наши основные удары идут именно по тем местам, откуда исходит террористическая угроза нашим приграничным территориям», — добавил генерал.
Технический гений: почему «Бандероли» ненавидят истребители НАТО.
В чем же феномен «Бандероли», позволяющий ей эффективно работать там, где цели прикрыты западными системами ПВО? В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл уникальные тактико-технические характеристики S-8000. Оказалось, что секрет кроется в летных качествах и прагматичном подходе к производству.
«“Бандероль” — это упрощенная крылатая ракета. У нее относительно небольшой вес, ее может нести беспилотник либо “Иноходец”. Скорость составляет 500−600 километров в час, дальность полета — порядка 400 км или более, боевая часть — 150 килограммов. Но главное достоинство — это точность поражения и манёвренность. Эта ракета может уходить от истребителей и ракет противника гораздо проще, чем обычные крылатые ракеты. При этом стоимость её намного меньше, чем обычных крылатых ракет», — объяснил он.
Таким образом, «Бандероль» разрушает саму философию дорогостоящей обороны НАТО. Чтобы сбить дешевую маневренную ракету, противнику приходится тратить ресурсы дорогих зенитных комплексов, причем в большинстве случаев впустую. Горящие логистические центры«, портовые терминалы и автозаправки, используемые ВСУ, — это наглядная демонстрация того, что отныне ни один объект, работающий на украинскую армию, не останется безнаказанным. “Бандероль” летит точно по адресу.