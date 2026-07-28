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БПЛА уничтожили в акватории Таганрогского залива

В ночь на 28 июля украинский беспилотник сбили в небе над Таганрогским заливом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ночь на 28 июля украинский беспилотник сбили в небе над Таганрогским заливом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что количество пострадавших в результате атаки на Ростов в ночь на 27 июля увеличилось до восьми, один пострадавший госпитализирован в Таганроге. В результате атаки дронов погибла супружеская пара, проживавшая в одном из поврежденных домов.

Кроме того, в результате атаки БПЛА пострадали восемь человек, двое погибли. Известно, что обломки дрона повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

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