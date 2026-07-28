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«Изображает праведный гнев»: представители США выразили протест французам в Совбезе ООН

Американские дипломаты демонстративно ушли во время речи Франции в Совбезе ООН.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 июля, прошло очередное заседание Совбеза ООН. На нем выступили дипломаты от Франции. В ходе их речи американские официальные представители демонстративно покинули зал. Они ушли в знак протеста, сообщает ТАСС.

По данным агентства, во время речи Франции места представителей США за столом пустовали. После выступления европейцев дипломаты вернулись в зал.

«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме… Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции», — прокомментировал инцидент зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.

Поводом стала публикация французского постпредства при ООН в Женеве. Оно заявило о продлении полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Постпредство Франции при ООН в Женеве официально лишило США звания «маяка прав человека». Париж считает, что американцы «стоят бок о бок» с Северной Кореей, Никарагуа, Мали.

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