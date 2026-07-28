«Изображает праведный гнев»: представители США выразили протест французам в Совбезе ООН

«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме… Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции», — прокомментировал инцидент зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.