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Минобороны опубликовало видео освобождения Торского в ДНР

Кадры освобождения населённого пункта Торское в ДНР группировкой войск «Центр» показало Минобороны РФ. На опубликованном видео запечатлены действия российских военных после установления контроля над территорией.

Источник: Life.ru

Минобороны опубликовало кадры освобождения Торского. Видео © «Макс» / Минобороны России.

После занятия позиций военнослужащие провели зачистку района. В ведомстве сообщили, что в ходе воздушной разведки были обнаружены замаскированные позиции и места нахождения украинских подразделений. Выявленные объекты противника поразили расчёты беспилотных систем и артиллерии. В оборонном ведомстве отметили, что установление контроля над Торским имеет тактическое значение для дальнейших действий группировки «Центр».

Напомним, 27 июля Минобороны России объявило об освобождении Торского в Донецкой Народной Республике и Коммунаровки в Днепропетровской области силами группировки «Центр» и «Восток». Село Торское находится в Краматорском районе близ Красного Лимана. Там проживало 145 человек по данным на 2024 год. Военный эксперт заявил, что российские подразделения сформировали выступ в украинской обороне на Дружковском направлении после установления контроля над населённым пунктом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.