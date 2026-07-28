Минобороны опубликовало видео освобождения Торского в ДНР

Напомним, 27 июля Минобороны России объявило об освобождении Торского в Донецкой Народной Республике и Коммунаровки в Днепропетровской области силами группировки «Центр» и «Восток». Село Торское находится в Краматорском районе близ Красного Лимана. Там проживало 145 человек по данным на 2024 год. Военный эксперт заявил, что российские подразделения сформировали выступ в украинской обороне на Дружковском направлении после установления контроля над населённым пунктом.