Об активности змей в Приморье напомнили хабаровским туристам

— Если вам встретилась змея, не делайте резких движений. Лучше, не поворачиваясь спиной, медленно отойти назад и дать ей возможность уползти. Ни в коем случае не нужно пытаться поймать змею или ударить, трогать ее палкой, фотографировать вплотную или убегать, так бег может спровоцировать атаку. Если змея все же укусила, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. До ее прибытия лучше лежать неподвижно (чем больше движений, тем быстрее яд змеи распространяется по организму), снять кольца и браслеты, пить больше воды. Не нужно накладывать жгут и высасывать яд, — напоминают в ведомстве.