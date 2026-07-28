Об активности змей в Приморье напомнили хабаровским туристам

Собираясь на отдых в Приморский край, хабаровскому туристу следует помнить об активности змей на территории соседнего региона. Этих пресмыкающихся можно встретить у водоема или на тропинке в лесу. Несмотря на то, что большинство змей не агрессивны и предпочитают удалиться из поля зрения человека, все же важно помнить, как правильно действовать при встрече с ними.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в министерстве здравоохранения Приморского края напомнили правила, которые помогут избежать укуса змеи.
— Если вам встретилась змея, не делайте резких движений. Лучше, не поворачиваясь спиной, медленно отойти назад и дать ей возможность уползти. Ни в коем случае не нужно пытаться поймать змею или ударить, трогать ее палкой, фотографировать вплотную или убегать, так бег может спровоцировать атаку. Если змея все же укусила, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. До ее прибытия лучше лежать неподвижно (чем больше движений, тем быстрее яд змеи распространяется по организму), снять кольца и браслеты, пить больше воды. Не нужно накладывать жгут и высасывать яд, — напоминают в ведомстве.
В качестве защиты при том же посещении леса лучше надевать высокую обувь и плотные брюки, не ходить босиком по густой траве, смотреть под ноги возле пней и камней, проверять место для отдыха.